„Emanet” odcinek 241. İkbal jeszcze pożałuje, że naciskała na Ziyę? Jej słowa otworzyły puszkę Pandory! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

İkbal obawia się, że Ziya powie Yamanowi, że to ona zepchnęła Seher ze schodów. Szuka sposobu, aby powstrzymać męża. Chociaż Ibrahim bardzo się stara, ciocia Sultan nie może znieść jego niezdarności i obżarstwa. Kirpi podpowiada mu, że powinien skierować gniew cioci na kogoś innego. Yaman oświadcza Neslihan, że nie będzie już pracować w rezydencji, tylko ma skupić się na edukacji. Dziewczyna i jej ciotka nie posiadają się z radości. Arif odwiedza Seher i podarowuje jej książkę, która ma dodać jej siły i cierpliwości w procesie dochodzenia do zdrowia. Sytuacja między Firatem i Neslihan wciąż jest napięta. Każde z nich uważa, że to drugie powinno przeprosić. Seher za wszelką cenę próbuje odgadnąć, jaką niespodziankę szykuje dla niej Yaman. İkbal przyciska Ziyę. Okazuje się, że mężczyzna nie wiedział, że to ona zepchnęła Seher, jednak rozmowa przypomina mu, że to za sprawą jego żony zginęła Kevser.