„Emanet” odcinek 248. Seher powoli godzi się ze swoim losem, a İkbal dostaje furii! Zaczyna się miotać ze strachu! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Yusuf i Yaman wspierają Seher w walce o powrót do zdrowia. Yusuf przypadkiem zatrzaskuje się w łazience i chociaż Yaman przybiega z pomocą, świadomość, że sama nie jest w stanie pomóc siostrzeńcowi doprowadza Seher do rozpaczy. Zuhal okropnie się panoszy. Więźniarkom coraz bardziej nie podoba się jej zachowanie. Pomimo pewnych trudności, dzięki pomocy Kirpiego Ibrahim wypada bez zarzutów przed ciocią Sultan. Jednak Ali odkrywa, że İbrahim nie był z nimi szczery. İbrahim postanawia, że tym razem uczciwie podejdzie do sprawy. Ma nadzieję, że pomoże mu w tym Czarna. Nie widząc rezultatów, Seher postanawia przerwać leczenie. İkbal próbuje odwieść ją od tej decyzji, a gdy to nie pomaga każe Belgin podać Seher lekarstwo wbrew jej woli. Dzięki wsparciu Yamana, Seher odnajduje w sobie siłę. Stara się pogodzić z tym, że już nie będzie chodzić. İkbal jest przerażona obrotem spraw.