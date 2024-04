„Emanet” odcinek 252. To koniec İkbal?! Fizjoterapeutka wyznaje Yamanowi wszystko! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Czarna i İbrahim tworzą zgrany duet - ona pomaga mu w kuchni, on jej w pracy. Seher odzyskuje sprawność w nogach, dowiaduje się też od Yamana, że Belgin celowo próbowała doprowadzić ją do kalectwa. Yaman mobilizuje wszystkich swoich ludzi, żeby odnaleźli Belgin i dowiedzieli się, na czyje zlecenie działała. İkbal czuje, że grunt pali jej się pod nogami. Belgin próbuje uciec za granicę, lecz w ostatniej chwili zostaje zatrzymana przez Yamana i jego ludzi. Kobieta wyznaje, że to İkbal kazała jej podawać szkodliwe zastrzyki. İbrahim zaprasza wszystkich na kolację. Adalet znajduje w rzeczach Neslihan pierścionek zaręczynowy. Nie mogąc skontaktować się z Neslihan, dzwoni do jej przyjaciółki, która w panice mówi, że narzeczonym jest Frat.