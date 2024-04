„Emanet” odcinek 259. Ludzie Camgöza porywają Yusufa i ranią Nedima! Seher cudem uchodzi z życiem! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Neslihan bezskutecznie próbuje wyznać Adalet prawdę o swoim narzeczeństwie. Bora wciąż ją zbywa, Firat myśli o tym, by wyznać Neslihan, co do niej czuje. Yaman orientuje się, że pożar był tylko po to, żeby odciągnąć go od Seher i Yusufa. Tymczasem w szpitalu rozgrywa się zacięta walka pomiędzy ludźmi Camgöza, a Nedimem i resztą ochrony. Yusuf zostaje porwany, Nedim ranny, a Seher traci przytomność. Kiedy Yaman przyjeżdża na miejsce jest już po wszystkim. Yaman stara się uspokoić Seher i mobilizuje wszystkich swoich ludzi do poszukiwań bratanka. Camgöz przekazuje Yusufa Selimowi, który wierzy, że chłopiec sprowadzi do niego Seher. Także policja poszukuje Yusufa. Na nagraniach ze szpitalnych kamer rozpoznają ludzi Camgöza. Neslihan jest coraz bardziej poirytowana ciągłymi wymówkami Bory. Narzeczeni spierają się o Firata.