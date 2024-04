„Emanet” odcinek 261. Selim stawia Seher warunki. Bojąc się o Yusufa, wykonuje jego polecenia! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Wieść o tym, że to Selim porwał Yusufa dociera do wszystkich, wywołując wzburzenie i niedowierzanie. Czarna troskliwie opiekuje się chorym İbrahimem, a ciocia Sultan przygląda się temu z rozrzewnieniem. Ali i jego ekipa znajdują ślad Selima i ruszają jego tropem. Zuhal niecierpliwie czeka na rozprawę. Seher odchodzi od zmysłów, czekając na wieści o Yusufie. Selim dostarcza jej telefon, na który dzwoni i przesyła nagranie z chłopcem. Selim grozi Seher, że jeśli sama do niego nie przyjedzie, on zabije chłopca. Seher nie jest w stanie dłużej czekać, wymyka się z rezydencji i rusza na spotkanie z Selimem. Yaman dowiaduje się o zniknięciu Seher.