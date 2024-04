„Emanet” odcinek 262. Seher i Yaman podejmują zdecydowane kroki niezależnie od siebie! Selim i Camgöz nie mają lekko! [STRESZCZENIE ODCINKA]

„ Dziedzictwo ” odcinek 262. we wtorek, 23.04.2023, o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź streszczenie odcinka 262.

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Selim pokazuje Seher fałszywe dokumenty tożsamości. Dziewczyna jest przerażona jego desperacją i zachowaniem graniczącym z obłędem. Nie może uwierzyć, że kiedyś Selim był jej najbliższym przyjacielem. Firat ustala, że to İkbal doprowadziła do kontrolnych wizyt opieki społecznej. Czarna troskliwie opiekuje się chorym Ibrahimem, który pragnie uczestniczyć w poszukiwaniach Selima. Mimo zaleceń Alego, Yaman nie jest w stanie bezczynnie czekać. Próbuje nakłonić Camgoza do mówienia. Gdy ten jednak jest nieugięty, postanawia inaczej wyciągnąć z niego informacje. Kradnie dostawę broni Camgoza. İkbal dowiaduje się, że jest śledzona. Czarnej i Ibrahimowi udaje się ustalić przybliżone miejsce pobytu Selima. Podczas szamotaniny z Selimem, Seher rani mężczyznę.