„Emanet” odcinek 264. Selim rani Yamana! Seher jest zdruzgotana i przerażona dawnym przyjacielem! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Seher jest przekonana, że Selim uwolni ją i Yusufa i odda się w ręce policji. Nie wie, że Selim zawarł układ z Camgözem, który ma załatwić całej trójce transport za granicę, jeśli Selim zabije Yamana. Seher jest zrozpaczona, gdy Selim wraca do nich z rannym Yamanem. Kiedy Selim odjeżdża, żeby załatwić szczegóły wyjazdu, Seher i Yaman próbują wydostać się z niewoli. Po wybuchu bomby w ciężarówce od Yamana, Camgöz wycofuje się z układu. Selim wysyła Nedimowi wiadomość ze zdjęciem nieprzytomnego Yamana. Ali obawia się, że Yaman może już nie żyć. Firat jest zdruzgotany. Czarna uświadamia sobie, że czuje coś do İbrahima i zastanawia się, czy on także odwzajemnia jej uczucia. Zuhal nie może się doczekać rozprawy. Tymczasem İkbal podaje Ziyi podmienione leki. Mężczyzna ma coraz większy mętlik w głowie.