„Emanet” odcinek 269. İkbal już nie może kryć swoich grzechów. Seher dowiaduje się prawdy o śmierci siostry! [STRESZCZENIE ODCINKA] Redakcja Telemagazyn

Czas na 269. odcinek tureckiego serialu „Dziedzictwo”. Ziya nie może dojść do siebie po śmierci Ikbal. Yamanowi i Seher z trudem udaje się go uspokoić. Na widok ciała İkbal, lekarka, która ma przeprowadzić sekcję zwłok, przypomina sobie, że była przez nią szantażowana i informuje o tym wydział zabójstw. Firat przekazuje Seher tragiczną prawdę... Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 269. odcinku serialu „Emanet”.