„Emanet” odcinek 272. Udręczony omamami Ziya ma kolejny atak, który cudem nie kończy się tragedią! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Yaman konsultuje się z lekarzem w sprawie Ziyi. Wychodzi na jaw, że İkbal od dłuższego czasu podawała mu leki wywołujące halucynacje i napady agresji. Yaman utwierdza się w przekonaniu, że to pod ich wpływem Ziya zabił Kevser i İkbal. Adalet i Neslihan spotykają się z rodzicami Bory. Spotkanie przebiega nadzwyczaj pomyślnie. Ali i Frat rozpoczynają przesłuchania domowników i pracowników rezydencji. Okazuje się również, że ktoś usunął nagrania z monitoringu z dnia śmieci Kevser. Yaman bardzo obawia się o losy swojego brata. Niczego nieświadoma Seher stara się go wspierać i wstawia się za Ziyą. Plan İbrahima legnie w gruzach, gdy okaże się, że Czarna boi się wsiąść do łodzi. İbo musi odwołać zaręczyny. Ziya ma kolejny atak, jak dotąd najpoważniejszy. Cenger nie jest w stanie go powstrzymać. Ziya nękany koszmarami i halucynacjami, przekonany, że to on jest mordercą İkbal i Kevser, skacze z balkonu. Yaman jest zdruzgotany. Na szczęście okazuje się, że Ziya przeżywa upadek.