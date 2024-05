„Emanet” odcinek 273. Yaman jest zrozpaczony i boi się, że Ziya przyzna się Seher do zbrodni! Nie wie, jak go chronić [STRESZCZENIE ODCINKA]

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Yaman jest zrozpaczony. Seher bardzo go wspiera, okazując swoją miłość i troskę wobec Ziyi, co doprowadza Yamana do jeszcze większej rozpaczy. Czuje się winny, że nie potrafi wyznać Seher prawdy. Jednocześnie lęka się, że Ziya przyzna się Seher do morderstwa jej siostry. Ma świadomość, że Seher prędzej czy później dowie się, co się stało. Cenger wyrzuca sobie, że nie powstrzymał Ziyi przed skokiem. İbrahim jest rozczarowany, że zaręczyny się nie udały, ale nie zamierza rezygnować. Krąg podejrzanych się zacieśnia, Yaman jest zaniepokojony, gdy Frat wypytuje go o Ziyę. Chce za wszelką cenę chronić brata.