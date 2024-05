„Emanet” odcinek 275. Seher błaga Yamana, by wyznał prawdę, ale on upiera się przy swoim. Frat zakuwa go w kajdany! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Ibrahim, zdezorientowany zachowaniem Czarnej prosi ciocię Sultan o radę. Staromodne podejście Sultan go nie zadowala. Postanawia pójść z prośbą o pomoc do Kirpiego. Zaczynają śledzić Czarną, by interpretując jej zachowanie ustalić, czy ta kocha Ibrahima, czy jednak odrzuci oświadczyny. Seher ostatni raz błaga Yamana, by wyznał jej prawdę. Wierzy, że ten wszystkiemu zaprzeczy. Yaman jednak jest gotowy ponieść najwyższą karę, by chronić brata. Adalet wreszcie godzi się na związek Neslihan i Bory. Dziewczyna nie posiada się ze szczęścia. Frat aresztuje Yamana.

