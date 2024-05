„Emanet” odcinek 276. Ali próbuje przesłuchać Yamana. Jego milczenie doprowadza wszystkich do szału! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Yaman zostaje aresztowany jako podejrzany o morderstwo Kevser. Wszyscy są wstrząśnięci obrotem spraw. Seher nie wierzy, że Yaman dopuścił się tej zbrodni i tyle czasu to przed nią ukrywał. Frat jest gotów zabić go własnymi rękami. Ali przesłuchuje Yamana, mając nadzieję, że mężczyzna oficjalnie przyzna się do winy, on jednak milczy. Seher jest żądna zemsty na oprawcy swojej siostry, ma też żal do Cengera, że nic jej nie powiedział. Lojalny wobec Yamana Cenger z pokorą przyjmuje gorzkie słowa. Milczenie Yamana doprowadza do szału Seher i Frata. Czarna wciąż zastanawia się, co odpowiedzieć İbrahimowi. Nie wierzy, że małżeństwo może nieść za sobą coś dobrego. Obawia się, że po ślubie İbrahim zmieni się w tyrana. Bora planuje zabrać Neslihan na kolację i wykorzystać ją.