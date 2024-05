„Emanet” odcinek 277. Yaman zostaje zwolniony z aresztu. To tylko nakręca falę nieporozumień między nim, a Seher! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Seher odwiedza Yamana w areszcie. Chce go sprowokować do przyznania się do winy. Seher odchodzi od zmysłów na myśl, że morderca jej siostry może pozostać bezkarny. Tymczasem Yaman zostaje zwolniony z braku dowodów. Yaman, pomimo że bardzo cierpi, zamierza chronić brata za wszelką cenę, a wobec Seher znów przybiera maskę zimnego okrutnika. Seher postanawia opuścić rezydencję razem z Yusufem, ale Yaman ich powstrzymuje. Czarna zwierza się Sultan ze swoich obaw. Sultan stara się przekonać ją, by nie poddała się swoim lękom.

