„Emanet” odcinek 278. Seher wypowiada Yamanowi wojnę, a Adalet odkrywa prawdę o Borze! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Atmosfera w rezydencji jest bardzo napięta, co odbija się na stanie zdrowia Adalet. Neslihan odwołuje kolację z Borą, żeby zająć się ciocią. Seher wypowiada Yamanowi wojnę, tymczasem on robi wszystko, żeby zatrzymać ją i Yusufa przy sobie, nawet wbrew ich woli. Seher razem z Alim i Fratem próbują zastawić na Yamana pułapkę i zmusić go do przyznania się do winy. Jednak ich fortel nie skutkuje. İbrahim nie może się doczekać odpowiedzi Czarnej i mocno daje jej to odczuć. W końcu, znudzona jego nękaniem Czarna oświadcza, że nie chce żadnego ślubu. Adalet odkrywa, że rzekomi rodzice Bory to w rzeczywistości wynajęci aktorzy. Neslihan jest zrozpaczona.