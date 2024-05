„Emanet” odcinek 283. Seher dowiaduje się, że stan Yamana jest ciężki. Jest załamana! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Frat dowiaduje się, że to Seher wezwała pomoc do Yamana, jest przekonany, że to ona go postrzeliła. Seher i Yusuf pojawiają się również na nagraniach z monitoringu. Frat postanawia ukryć dowody i sfałszować raport. Seher dowiaduje się, że stan Yamana jest ciężki i bardzo się o niego martwi. Tymczasem Yaman przechodzi pomyślną operację, chociaż jego życie wciąż jest zagrożone. Yusuf tęskni za stryjkiem i buntuje się przeciw rozłące. Kiedy Seher wchodzi do lokalu w poszukiwaniu pracy, Yusuf wymyka się na dworzec autobusowy. Zrozpaczona Seher wszędzie szuka siostrzeńca. Z pomocą przychodzi jej Fikret, ojciec małej Melek, która wskazała Yusufowi drogę na dworzec. W ostatniej chwili Seher i Fikret zatrzymują autobus i odnajdują zbiega w luku bagażowym. Z pomocą Fikreta, który daje jej pracę i wsparcie, Seher zaczyna układać sobie nowe życie, chociaż bardzo skromne.