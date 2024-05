„Emanet” odcinek 286. Yaman odnajduje Seher i Yusufa! Na ich widok ogrania go smutek i poczucie winy! [STRESZCZENIE ODCINKA] Redakcja Telemagazyn

Czas na 286. odcinek tureckiego serialu „Emanet”. Do zespołu komisarza Alego dołącza nowa policjantka. Robi to w dość spektakularny sposób! Yaman chce opuścić miasteczko, a na drogę kupuje ciasteczka cytrynowe. Gdy próbuje jedno, nabiera pewności, że ukochana i bratanek są w nadmorskiej miejscowości i natychmiast wraca. Na ich widok ogarnia go jednak smutek i poczucie winy... Sprawdźcie, co wydarzy się w 286. odcinku serialu „Dziedzictwo”.