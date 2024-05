„Emanet” odcinek 287. Yaman wymyśla, jak romantycznie podejść Seher. Zalicza totalną klapę! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Wiedziona intuicją Seher jest pewna, że Yaman ich odnalazł. Ali i Duygu nie potrafią dojść do porozumienia. Również ekipa Alego nie darzy nowej komisarz sympatią. Duygu jest stanowcza i bezwzględna. Czarna wpada na pomysł, żeby zorganizować dla Duygu ciepłe powitanie i zacząć niefortunnie rozpoczętą znajomość od nowa. Wbrew oczekiwaniom ekipy Duygu reaguje gniewem i ostro krytykuje nieprofesjonalne metody pracy zespołu Alego. Za zarobione pieniądze Seher postanawia wykupić naszyjnik. Jest załamana, gdy dowiaduje się, że ktoś ją uprzedził. Okazuje się, że to Yaman wykupił pamiątkę. Osobiście oddaje ją Seher. Na widok Yamana kobieta nie potrafi ukryć wściekłości i żalu. Yaman jednak nie reaguje na jej słowne ataki. Wiedząc, że to Seher wezwała karetkę postanawia cierpliwie czekać na dzień, w którym odzyska jej uczucia. Yusuf na widok stryja nie posiada się z radości.