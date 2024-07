„Emanet” odcinek 311. Seher poznaje prawdę o śmierci Kevser! Wybaczy wreszcie Yamanowi? [STRESZCZENIE ODCINKA] Redakcja Telemagazyn

Czas na 311. odcinek tureckiego serialu „Dziedzictwo”. Seher udaje się oszukać lokatorów rezydencji i ucieka z Yusufem, zaś Yaman i Nedim dopadają przekupną lekarkę. Prawda o śmierci Kevser i udziale İkbal dociera do siostry ofiary. Seher jest w ciężkim szoku i nie wie, co powiedzieć mężowi! Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 311. odcinku „Emanet”.