„Emanet" odcinek 312. Seher spotyka się z przekupną lekarką. Jej słowa sprawią, że Yaman otrzyma rozgrzeszenie? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Czas na 312. odcinek tureckiego serialu „Dziedzictwo”. Ali i Duygu przesłuchują dilera, który pod wpływem narkotyków przyznaje się do zabójstwa siostry pani komisarz. Seher spotyka się z oskarżoną lekarką, która potwierdza słowa Yamana. Czy to wystarczy, by wybaczyła mężowi kłamstwa? Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 312. odcinku „Emanet”.