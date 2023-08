„Emanet” odcinek 86. Kiraz zostanie porwana! Yaman wyróżnia Seher w wyjątkowy sposób [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Dziedzictwo” odcinek 86. w czwartek, 10.08.2023, o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź

„Dziedzictwo” odcinek 86.

ZOBACZ ZDJĘCIA

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Sultan jest zła, że Ali za bardzo naraża się dla Kiraz. On jednak robi wszystko, żeby schwytać jej brata Erdala. Begüm ma wyrzuty sumienia, że zdradziła Erdalowi miejsce pobytu Kiraz. Ku niezadowoleniu İkbal i Zuhal, Yaman wręcza Seher klucze do rezydencji. Podczas gdy Seher przepełnia wdzięczność i podziw dla Yamana, wściekła Zuhal postanawia znaleźć dowody na to, że to Yaman doprowadził do aresztowania Seher i skłócić ich ze sobą. Yaman wciąż nie może zdobyć się na wyznanie Seher prawdy. Chociaż policja depcze mu po piętach, Erdalowi udaje się dostać do domu Alego i porwać Kiraz. Zgodnie z sugestią Ziyi, Seher i Yusuf przygotowują niespodziankę na urodziny Yamana.