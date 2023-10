Ewa Brodnicka była mistrzynią świata w boksie. Teraz zagrała w „Lombard. Życie pod zastaw”!

Kim jest Ewa Brodnicka?

„Lombard. Życie pod zastaw” ma powody do świętowania – profil serialu na TikToku obserwuje pół miliona użytkowników. Jest to największe konto w kategorii „Telewizja” w Polsce. Przed nami odcinki z…

Widzowie kochają „Lombard”

Prowadzenie lombardu to zajęcie ciekawe, momentami ekscytujące, ale często i niebezpieczne. Bohaterami serialu są: właściciel Kazimierz Barski (Zbigniew Buczkowski), jego rodzina, pracownicy oraz klienci, którzy pojawiają się w lombardzie z powodu różnych życiowych zawirowań. Są to zarówno osoby starsze, potrzebujące środków do życia, jak i młode, które zastawiają na kilka dni laptop czy telefon. Do lombardu równie chętnie zaglądają zwariowani poszukiwacze okazji, złodzieje czy nawet policjanci. Każdy odcinek to nowa, ciekawa historia. Serial z dużą dawką humoru, ale także okazji do wzruszeń i refleksji.