Ewa Skibińska i jej córka wyglądają jak bliźniaczki! Naprawdę dzielą je aż 24 lata!?

Ewa Skibińska i jej córka wyglądają jak bliźniaczki!

Choć Helena od małego pasjonowała się kinem, co z resztą nie powinno dziwić mają takich rodziców, to nie związała swojej kariery zawodowej z aktorstwem. Jest absolwentką kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim i zawodowo zajmuje się organizowaniem prestiżowych wydarzeń artystycznych.

Ewa Skibińska to postać, której raczej nikomu nie trzeba przedstawiać. Uznana aktorka już od ponad 40 lat regularnie pojawia się w popularnych filmach i serialach. Prywatnie Ewa Skibińska była związana z Krzysztofem Mieszkowskim, krytykiem teatralnym, dziennikarzem i politykiem. Para nigdy nie wzięła ślubu i spędziła ze sobą 34 lata. Ich jedynym dzieckiem jest córka Helena Mieszkowska , która pojawiła się na świecie 37 lat temu.

Ewa Skibińska zdążyła przyzwyczaić swoich fanów do tego, że chętnie chwali się swoją córką w mediach społecznościowych. Choć aktorka już nie raz udostępniała w sieci ich wspólne zdjęcia, to za każdym razem sympatycy aktorki nie mogą wyjść z podziwu nad tym, jak obie panie są do siebie podobne. Patrząc na najnowsze zdjęcie, na którym matka i córka wspólnie pozują podczas kąpieli w jacuzzi, trudno im się nie dziwić!