Ewa Sonnet zachwycała Polskę swoim gigantycznym biustem! Czym dzisiaj zajmuje się piękna modelka?

Kim jest Ewa Sonnet?

Kariera muzyczna Ewy Sonnet

To był moment zwrotny, w którym wydawało się, że Ewa Sonnet skończy z prezentacją swoich nagich wdzięków, a zajmie się... muzyką. W 2005 roku cała Polska nuciła - jedni autentycznie zachwyceni, drudzy dla żartu - piosenkę „...i RNB”, którą Ewa Sonnet próbowała podbić listy przebojów. I to się w jakimś stopniu udało, bo dzisiaj ten utwór to jeden z symboli polskiej muzyki początków XXI wieku.

Ewa Sonnet w TV

Czym dzisiaj zajmuje się Ewa Sonnet?

Po swojej przygodzie z muzyką oraz telewizją, Ewa Sonnet zniknęła z mediów. Jej fani długo zastanawiali się, co się dzieje z modelką erotyczną, aż okazało się, że kilka lat temu wróciła do tego, co przyniosło jej sławę, czyli do nagich sesji zdjęciowych. Obecnie Ewa Sonnet prowadzi swój profil społecznościowy na portalu dla dorosłych, gdzie sprzedaje swoje roznegliżowane zdjęcia oraz filmy.