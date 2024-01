„Farma 3” odcinek 18. Kolejna sensacja na „Farmie”! Faworytka żegna się z programem!

„Farma 3” odcinek 18 - co się wydarzyło?

Farmerzy z niecierpliwością wyczekiwali na kolejny pojedynek, w którym tym razem mieli się zmierzyć Marcin i Magda. Przedtem jednak na uczestników czekała praca przy sianokosach. Choć nie obyło się bez problemów, to farmerom ostatecznie się udało dowieść zebrane siano na farmę. W międzyczasie doszło wyboru kolejnego zastępcy farmera tygodnia. Tym razem Amanda wybrała Andżelikę.

Podobnie jak w poprzednim odcinku i tym razem starcie poprowadzili bohaterowie poprzedniej edycji show. Na farmie pojawili się Piotr i Paweł Czubkowscy, czyli popularni bliźniacy z 2. edycji programu. Tym razem nominowani farmerzy mieli się ze sobą zmierzyć w konkurencji świetnie znanej Piotrowi i Pawłowi - rzucaniem toporem do celu. Ostatecznie to Marcin wyszedł z tego starcia zwycięsko zdobywając aż 30 punktów i deklasując swoją rywalkę. Magda, która przez większość była uważana nie tylko za faworytkę do zwycięstwa w pojedynku, ale i całym programie, zdobyła jedynie 15 punktów i musiała pożegnać się z farmą. Marcin za zwycięstwo w pojedynku nie tylko zapewnił sobie bezpieczeństwo, ale dostał taki sam talizman, jak Seweryn w poprzednim odcinku.