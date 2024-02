„Farma 3” odcinek 23. Amanda przegrała! Widzowie długo na to czekali!

„Farma 3” odcinek 23 - co się wydarzyło?

Kolejny dzień na farmie rozpoczął się się od spięcia Marcina i Amandy. Farmer tygodnia pomimo jej narzekań nad bolące plecy od pracy przy krowach, ponownie oddelegował ją do tej pracy, zamiast wysłać ją według wcześniejszych ustaleń na zbieranie czereśni. Będąca w sojuszu z Amandą Marta stwierdziła, że choć lubi Marcina, to powinien on uważać na to, jakie decyzje podejmuje. Z kolei w rozmowie z Annie, Amanda nazwała Marcina zwykłym cwaniaczkiem. Jednocześnie dziewczyny z sojuszu Amandy ustaliły, że muszą po kolei eliminować z farmy kolejnych mężczyzn. Nie wiedziały jednak, że Marcin podsłuchał ich rozmowę i powiedział o tym Marcinowi.

W międzyczasie doszło do potężnej kłótni między Renią a Angeliką. Podczas wspólnej rozmowy Angie wybuchła i zarzuciła Renacie, że ta lata po całej farmie i rozgaduje wszystkim to, o czym wcześniej rozmawiały zarzucając jej tym samym brak lojalności. Czy to jest normalne? - zapytała retorycznie Angelika, po czym powiedziała Reni wprost, że nie chce mieć z nią nic wspólnego.