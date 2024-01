Filip Łobodziński stracił córkę i otrzymał kolejny cios. Odkrycie prawdy o przyrodniej siostrze sprawiło, że „kolejny raz zatonął w mroku”

Kim jest Filip Łobodziński

Filip Łobodziński to dziennikarz, muzyk i aktor, choć w najbardziej rozpoznawalne role wcielił się jako dziecko. Urodzony 24 marca 1959 r. w Warszawie polski dziennikarz, tłumacz i muzyk Zespołu Reprezentacyjnego w dzieciństwie wystąpił w filmach „ Abel, twój brat ” Janusza Nasfetera (1970), „ Podróż za jeden uśmiech ” (1971) i „ Stawiam na Tolka Banana ” Stanisława Jędryki (1973), „ Poszukiwany, poszukiwana ” Stanisława Barei (1973) i „ Mysz ” Wiktora Skrzyneckiego (1979). Podkładał również głos do polskich wersji językowych filmów zagranicznych. W 2009 roku, po 30 latach przerwy, powrócił na ekran w krótkometrażowym filmie „Groby”.

Życie prywatne Filipa Łobodzińskiego

Prywatnie Łobodziński trzykrotnie stawał na ślubnym kobiercu i jest ojcem dwóch córek. Starsza, Julia Mafalda Blaisdell to owoc jego relacji z pierwszą żoną, Anirą Wojan. Ze związku z Magdaleną Łobodzińską (de domo Szkolnikowską) doczekał się drugiej - Marii Łobodzińskiej. Niestety, 1 października 2025 r. jego córka zmarła po długiej walce z okrutną chorobą - glejakiem. Po tym ciosie Łobodziński nie krył, że to był cios z którego ledwo się podniósł. - Przez pierwsze dwa lata byłem ukryty za celofanem. Może dlatego, że dzień po pogrzebie poszedłem do nowej pracy i tam czekało mnie mnóstwo nowych obowiązków - mówił w wywiadzie dla VIVA!.