Barbara Brylska przeżyła wielką tragedię. Po śmierci córki wycofała się w cień i długo próbowała stanąć na nogi

Miałam córkę, która mogła kontynuować to, z czym ja się właściwie żegnałam. Byłam wręcz zakochana w jej planach i cieszyłam się, że to tak błyskawicznie się rozwija i dobrze wiedzie. Była przepiękna. Bardzo inteligentna i to było moją nadzieją, a także pociechą, skoro nie pracowałam tyle co kiedyś. Miałyśmy tyle planów. Zastanawiałam się, co zrobić, żeby ona nie popełniła tych samych błędów co ja. Miałam już doświadczenie. Wiedziałam, jak się ich ustrzec - tłumaczyła w rozmowie z Tomaszem Raczkiem, na którą powołuje się Krzysztof Tomasik w swoje książce „Seksbomby PRL-u”, strona 256.