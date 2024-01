Gala Mistrzów Sportu 2023 WYNIKI. Iga Świątek najlepszym polskim sportowcem! Kogo jeszcze nagrodzono?

Za nami 89. Plebiscyt „Przeglądu Sportowego” i Telewizji POLSAT - Gala Mistrzów Sportu 2023. Najlepszym polskim sportowcem okazała się, bez większych zaskoczeń, Iga Świątek, która triumfowała także w konkursie za 2022 rok. W klasyfikacji za 2023 rok drugi był Bartosz Zmarzlik (żużel), a trzeci Aleksander Śliwka (siatkówka). Wyniki ogłoszono podczas Gali Mistrzów Sportu w Warszawie. Prowadzącymi byli Paulina Chylewska i Jerzy Mielewski (Polsat) oraz Aldona Marciniak i Łukasz Kadziewicz („Przegląd Sportowy”).

Najlepsza dziesiątka

Na początek ogłoszono czołową dziesiątkę 89. Plebiscytu „Przeglądu Sportowego” i Polsatu. Znaleźli się w niej: Hubert Hurkacz (tenis), Natalia Kaczmarek (lekkoatletyka), Martyna Klatt i Helena Wiśniewska (kajakarstwo), Renata Knapik-Miazga, Martyna Swatowska-Wenglarczyk, Magdalena Pawłowska i Ewa Trzebińska (szermierka), Adrian Meronk (golf), Wojciech Nowicki (lekkoatletyka), Aleksander Śliwka (siatkówka), Iga Świątek (tenis), Piotr Żyła (skoki narciarskie), Bartosz Zmarzlik (żużel)

Trener roku

Nikola Grbić z kadrą siatkarzy zdobył w tym sezonie wszystko, co było do zdobycia: Liga Narodów, mistrzostwo Europy i turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich w Paryżu. W 2023 roku triumfował nominowany także w 89. edycji plebiscytu Tomasz Wiktorowski, który w 2023 roku pomógł Idze Świątek odzyskać 1. miejsce w tenisowym rankingu WTA. Wśród kandydatów do nagrody znaleźli się również Stefano Lavarini, który z żeńską reprezentacją siatkarek po 16 latach wywalczył awans na igrzyska, Marek Rożej - trener wicemistrzyni świata w biegu na 400 metrów Natalii Kaczmarek, Thomas Thurnbichler, który wniósł powiew świeżości do kadry naszych utytułowanych skoczków.

Drużyna roku

Reprezentacja Polski siatkarzy to najlepsza drużyna świata (1. miejsce w rankingu), która w 2023 roku potwierdzili swoją dominację. Pasmo sukcesów obejmowało wygrane w Lidze Narodów, na mistrzostwach Europy i świetny występ podczas turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Oczekiwania kibiców zostały poważnie rozbudzone...

W gronie nominowanych znalazły się: reprezentacja Polski hokeistów, która po dwudziestu dwóch latach przerwy awansowała do mistrzostw świata elity, reprezentacja Polski siatkarek, które wywalczyły pierwszy medal od 2009 roku (brąz na mistrzostwach Europy), a także awansowały na igrzyska olimpijskie, ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, która dzięki wygraniu trzeci raz z rzędu Ligi Mistrzów przeszła do historii oraz Industria Kielce, która w 2023 roku po raz dwudziesty zdobyła tytuł mistrza Polski i ponownie dotarła do finału Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych.

Impreza roku

Za najlepsze wydarzenie nagrodę otrzymał Memoriał Kamili Skolimowskiej w Chorzowie rozgrywany pod szyldem Diamentowej Ligi i goszczący światowej klasy lekkoatletów. Wśród wydarzeń, które zasługiwały na wyróżnienie, uznano turnieje siatkarskie: finały Ligi Narodów (dawniej Ligi Światowej) oraz turniej kwalifikacyjny siatkarek, Igrzyska europejskie, których trzecia edycja odbyła się w Krakowie, zorganizowane wspólnie ze Szwecją mistrzostwa świata w piłce ręcznej i pojedynek o trzy mistrzowskie pasy: WBA, WBO i IBF Oleksandr Usyk - Daniel Dubois we Wrocławiu.

Sport bez barier

Laureatem w tej kategorii został Witold Skupień, który podczas MŚ w Ostersund był najlepszy w biegu na 18 km techniką klasyczną i wywalczył srebro na 10 km stylem dowolnym. Nagrodę wręczył Edward Miszczak, Dyrektor Programowy Telewizji POLSAT.

Nadzieja Olimpijska Paryż 2024

W związku z nadchodzącą imprezą polscy kibice mają wielkie oczekiwania. Spośród wielu zawodniczek i zawodników wyróżniono 22-letnią kajakarkę Adriannę Kąkol. Zawodniczka w 2023 r. zdobyła złoto igrzysk europejskich i srebro mistrzostw świata w K-4 500 m. Sezon wcześniej kajakarka w światowym czempionacie stała w tej konkurencji na najwyższym stopniu podium. Przed nią najważniejszy olimpijski start. Nagrodę wręczył Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Superczempion

Nagroda za całokształt sportowych osiągnięć trafiła do Jakuba Błaszczykowskiego, były piłkarz m.in. Wisły Kraków i Borussii Dortmund oraz reprezentacji Polski, której był kapitanem i z którą wystąpił na mistrzostwach świata 2018 oraz mistrzostw Europy 2012 i 2016. - Chciałem zadedykować tę nagrodę osobie, która nie oglądała żadnego mojego meczu. Mamo, to dla Ciebie - zakończył wzruszająco swoją przemowę.

Stypendium Ministra Sportu i Turystyki

Wyróżnienia od Sławomira Nitrasa odebrali trójka uznanych trenerów: Iwona Wójcik-Pietruszka, Jan Szturc oraz Wacław Szukiel.

Mecenas sportu dzieci i młodzieży

Wychowywanie kolejnych pokoleń sportowców zasługuje na szczególne uznanie. Inwestycje w dzieci i młodzież przekładają się potem na sportowe sukcesy na międzynarodowych arenach. Nagroda trafiła do firmy Orlen SA, której programy wspierają ponad trzysta tysięcy dzieci w całym kraju, a odebrał ją Członek Zarządu ds. Komunikacji i Marketingu Adam Burak.

Wyniki 89. Plebiscytu „Przeglądu Sportowego” i Polsatu:

10. Adrian Meronk - golf

Najlepszy polski golfista, który w sezonie 2022/23 wygrał trzy turnieje z cyklu DP World Tour (Australian Open, Italian Open i Andalucia Masters) i zakończył zmagania na czwartym miejscu. Dzięki temu został pierwszym Polakiem, który otrzymał szansę udziału w prestiżowym amerykańskim cyklu PGA Tour.

9. Renata Knapik-Miazga, Martyna Swatowska-Wenglarczyk, Magdalena Pawłowska i Ewa Trzebińska - szermierka

Choć podczas czerwcowych mistrzostw Europy w Krakowie były poza podium, to na lipcowych mistrzostwach świata w Mediolanie zdobyły złote medale. W finale pokonały faworytki do sukcesu, gospodynie imprezy. Zwycięstwo przybliżyło drużynę do igrzysk w Paryżu. 8. Martyna Klatt i Helena Wiśniewska - kajakarstwo

Podczas mistrzostw świata w Duisburgu były najlepsze w rywalizacji na 200 metrów i zdobyły srebro w olimpijskiej konkurencji K-2 na 500 metrów. Zakwalifikowały się do igrzysk w Paryżu. Osiągały także sukcesy w zawodach o Puchar Świata. 7. Hubert Hurkacz - tenis

Należący od długiego czasu do światowej czołówki zawodnik 2023 rok zakończył na 9. miejscu rankingu ATP. Triumfował w prestiżowym cyklu ATP 1000 triumfował w Szanghaju. Podczas wielkoszlemowych turniejów najdalej dotarł w Australian Open i Wimbledonie do czwartej rundy.

6. Wojciech Nowicki - lekkoatletyka

Wicemistrzem świata w rzucie młotem, który w Budapeszcie był lepszy niż m.in. Paweł Fajdek. Po raz kolejny nie zawiódł podczas imprezy najwyższej rangi. Z każdej dotychczasowej przywoził medal. Jako najlepszy polski lekkoatleta 2023 roku zwyciężył w plebiscycie „Złote Kolce”. 5. Piotr Żyła - skoki narciarskie

W znakomitym stylu obronił mistrzostwo świata na normalnej skoczni w Planicy. Po pierwszej serii plasował się na 13. miejscu, ale drugim skokiem pobił rekord obiektu. Zapisał się w także jako najstarszy mistrz świata w historii. W sezonie 2022/23 czterokrotnie stawał na podium i zakończył go na szóstej pozycji. W klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni 2022/23 był czwarty. 4. Natalia Kaczmarek - lekkoatletyka

Wicemistrzyni świata z Budapesztu w biegu na 400 metrów i zdobywczyni srebrnego medalu na igrzyskach europejskich w Krakowie. Na tym dystansie zbliżyła się do rekordu Polski, który od 1976 roku należy do legendarnej Ireny Szewińskiej (49.28), a także ustanowiła halowy rekord kraju (50.83). Wygrywała w cyklu Diamentowej Ligi w Chorzowie, w Monako oraz we Florencji.

3. Aleksander Śliwka - siatkówka

2023 rok należał do niego! Przyjmuący ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle z klubem drugie miejsce w PlusLidze, ale triumfował w Lidze Mistrzów. Pod nieobecność Bartosza Kurka stał się liderem reprezentacji Polski, z którą wygrał Ligę Narodów, zdobył mistrzostwo Europy. Biało-Czerwoni w turnieju kwalifikacyjnym w Chinach z kompletem zwycięstw awansowali do igrzysk olimpijskich w Paryżu. 2. Bartosz Zmarzlik - żużel

Zdominował cykl Grand Prix 2023, choć organizatorzy nie dopuścili go do zawodów w Danii z powodu nieregulaminowego kombinezonu w kwalifikacjach. W imponujący na ostatniej imprezie w Motoarenie w Toruniu przypieczętował czwarty tytuł mistrza świata. Razem z reprezentacją wywalczył Drużynowy Puchar Świata we Wrocławiu, a po raz trzeci z rzędu zdobył indywidualne mistrzostwo Polski. Z Platinum Motorem Lublin zdobył drużynowe mistrzostwo kraju. 1. Iga Świątek - tenis

Zwyciężczyni 88. edycji plebiscytu była faworytką do obrony tytułu Najlepszego Sportowca Polski. W 2023 roku po raz trzeci wygrała French Open, dotarła do ćwierćfinału Wimbledonu oraz 1/8 finału Australian Open i US Open. Triumfowała w turniejach w Dausze, Stuttgarcie i Warszawie. W końcówce sezonu wygrała turniej WTA 1000 w Pekinie i WTA Finals, dzięki czemu wróciła na szczyt światowego rankingu.

