Tak mieszka Adam Małysz. Jego przepastna willa w Wiśle robi wrażenie!

Adam Małysz dorobił się imponującej willi

Adam Małysz to postać, której w Polsce nie trzeba nikomu przedstawiać. Słynny skoczek choć już dawno zakończył swoją karierę, to wciąż uchodzi za legendę tej dyscypliny sportu, a kibice do dziś wspominają jego liczne sukcesy. Po kilkunastu latach występów w Pucharze Świata, Adam Małysz postanowił zakończyć swoją sportową karierę, jednak nie zrezygnował całkowicie ze swojej obecności w świecie sportu. Były skoczek rozlubował się w rajdach samochodowych, a od 2016 roku zasila szeregi Polskiego Związku Narciarskiego, gdzie najpierw był dyrektor ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej, a od 2022 prezesem PZN.

Ciągła działalność, a także liczne kontrakty reklamowe sprawiły, że przez lata Adam Małysz dorobił się niemałej fortuny. Nic więc dziwnego, że były skoczek postanowił zafundować sobie, żonie Izabeli i córce Karolinie piękny dom w rodzinnej Wiśle. Jak się w nim urządził?