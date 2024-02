Gala „Złotych Taśm” 2023. Zobacz zdjęcia! Te tytułu otrzymały nagrody przyznawane przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich

12 lutego w warszawskim Kinie Kultura podczas uroczystej gali poznaliśmy laureatów nagrody „Złote Taśmy” przyznawanej przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich.

W kategorii „film polski” Złota Taśma powędrowała na konto Agnieszki Holland za głośny film „Zielona granica”.

Bardzo mi zależało, żeby pokazać to wszystko, co było wcześniej ukryte, ocenzurowane. Chciałam, żeby film miał maksymalną wiarygodność. Na wszystko, co pokazuję w filmie mam papiery. To zostało opisane albo powiedziane - mówiła w jednym z wywiadów reżyserka.