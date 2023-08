Gosia Andrzejewicz po dekadzie przerwy wróciła na scenę! Była niczym Beyoncé! „Teraz jestem gotowa do spełniania swoich marzeń”

Warto przypomnieć, że przed laty piosenki Gosi Andrzejewicz nie schodziły z pierwszych miejsc list przebojów. Single "Pozwól żyć", "Otwórz oczy", czy "Słowa" doprowadziły ją na szczyt. W 2007 roku otrzymała nominację do Fryderyka w kategorii Nowa Twarz Fonografii. W tym samym roku zdobyła SuperJedynkę w dwóch kategoriach Wokalistka Roku i Debiut Roku w Opolu. Była nominowana do SuperJedynek w kategoriach Hit Roku Pop i Artystka Roku Polska. Niestety, atak mediów plotkarskich, obraźliwe i krzywdzące nagłówki brukowców spowodowały, że artystka wycofała się z życia medialnego. Skupiła się na tworzeniu muzyki i koncertowaniu. Od prawie 20 lat występuje w Polsce i za granicą, a jej koncerty wciąż budzą ogromne zainteresowanie fanów, także młodszego pokolenia.

Gosia Andrzejewicz po dekadzie przerwy wraca na scenę

To właśnie w Zamościu, w niedzielę 6 sierpnia, po ponad 10 latach ciszy medialnej, znów wkroczyła w blasku świateł na telewizyjną scenę, zapewniając fanom niesamowite show podczas koncertu Telewizji Polskiej "Roztańczona Polska". Specjalnie dla widzów koncertu Gosia podpisała także dziesięć pamiątkowych koszulek, które trafiły do zwycięzców konkursu na najlepsze zdjęcie z imprezy.

Wielki powrót Gosi Andrzejewicz do koncertowania telewizyjnego to znak wielkich zmian w życiu zawodowym i prywatnym wokalistki. Piosenkarka pomimo wielkiej traumy z początków kariery powróciła silna i zdeterminowana do działania, jak sama mówi: "Teraz jestem gotowa do spełniania swoich marzeń". Przygotowania do show trwały od czerwca pod okiem reżysera Mikołaja Dobrowolskiego, a także choreografów grupy VOLT Agustina Egurroli. - Jestem wdzięczna Telewizji Polskiej, że mój wielki powrót przygotowałam we współpracy z Mikołajem Dobrowolskim. Chyba nigdy nie spotkałam tak kreatywnego człowieka, który przy tym całym zamieszaniu produkcyjnym otoczyłby mnie taką opieką i był nieocenionym wsparciem merytorycznym - powiedziała Gosia Andrzejewicz.