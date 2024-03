Gwiazdor „13 posterunku” miał wyjątkowo przykry pogrzeb. Za życia Marek Walczewski zraził do siebie masę ludzi

Marek Walczewski podbił serca widzów jako serialowy Stępień

Marek Walczewski należał do grona najwybitniejszych polskich aktorów teatralnych i filmowych. Urodził się 9 kwietnia 1937 r. w Krakowie. Był on absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Po ukończeniu studiów, w 1960 roku zaliczył debiut na deskach Teatru Słowackiego w Krakowie. Wystąpił wówczas w „Sławnej historii o Troilusie”. W kolejnych latach Marek Walczewski regularnie grywał w krakowskich teatrach. W 1973 roku postanowił przeprowadzić się do Warszawy, gdzie przez kolejnych 30 lat występował na deskach Teatru Dramatycznego.

Marek Walczewski do końca swoich dni żył w cieniu miłosnego skandalu

Na 3. roku studiów, Marek Walczewski poznał aktorkę Annę Polony, z którą w 1961 roku wziął ślub. Ich małżeństwo przetrwało 13 lat, czyli do czasu, kiedy aktor poznał Małgorzatę Niemirską – niezapomnianą telegrafistkę Lidkę z serialu „Czterej pancerni i pies". Oboje pracowali wówczas nad rolami w trzyczęściowym spektaklu „Desperaci". Choć ich znajomość z początku wyglądała niewinnie, to podczas prób do trzeciego odcinka aktor z powodzeniem oświadczył się Niemirskiej. Jednak aby para mogła być razem, musiała zakończyć swoje małżeństwa. O ile rozwód Małgorzaty Niemirskiej z jej mężem Andrzejem Makowieckim obył się bez większych komplikacji, to rozstanie Marka Walczewskiego z Anną Polony wywołało istny skandal w krakowskim środowisku artystycznym.