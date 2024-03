Pogrzeb Leszka Długosza. Tłumy żegnały legendarnego artystę

Ostatnie pożegnanie Leszka Długosza

Jego życie było życiem człowieka wartości, artysty bez kompleksów, który z dumą wyszedł ze swojej rodzinnej miejscowości, z wiarą i pewnością, że te wartości to są wartości najważniejsze, na których ukształtowana jest pełnia naszej cywilizacji europejskiej.

Kim był Leszek Długosz?

Leszek Długosz urodził się 18 czerwca 1941 roku w Zaklikowie. Zmarł 23 marca 2024 roku w Krakowie. W 1964 roku ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie przez dwa lata, od 1964 do 1966, studiował na Wydziale Aktorskim w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Swoje pierwsze występy sceniczne miał w teatrzyku piosenki „Hefajstos” na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1965 roku dołączył do kabaretu literackiego „Piwnica pod Baranami”, gdzie szybko zyskał reputację jednego z najbardziej wybitnych artystów w zespole.

Debiutancki tomik poezji pt. „Lekcje rytmiki” opublikował w 1973 roku. Opuścił „Piwnicę” w 1978 roku i od tego czasu głównie występował samodzielnie. Rok później otrzymał stypendium artystyczne we Francji, przyznane przez rząd tego kraju. To umożliwiło mu wydanie płyty z utworami w języku francuskim. Przez lata wydał wiele tomików poezji, w tym znaną „Piwnica idzie do góry”.

W 1981 roku skomponował muzykę do spektaklu „Kurhanek Maryli” w reżyserii Ewy Lassek, który był grany w Teatrze Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Krakowie. Przygotowywał własne recitale zarówno w Polsce, jak i za granicą, występując między innymi w Austrii, Belgii, Czechosłowacji, Francji, Kanadzie, Niemczech Zachodnich, Szwajcarii, Szwecji, Stanach Zjednoczonych i Włoszech.