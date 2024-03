Ilona Krawczyńska to chodząca piękność! Prowadząca „Farmę” 10 lat temu została miss!

Kim jest Ilona Krawczyńska?

Ilona Krawczyńska urodziła się 23 września 1992 roku w Trzemesznie. Ukończyła dziennikarstwo ze specjalizacją public relations w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. W 2014 roku z kopyta ruszyła jej kariera w konkursach piękności; to właśnie wtedy została Miss Ziemi Łódzkiej i Miss Fitness, dzięki czemu zakwalifikowała się do konkursu Miss Polski. Z kolei w 2015 roku zakwalifikowała się do międzynarodowego konkursu Miss Bikini Universe w Chinach.