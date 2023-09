Imieniny Bronisławy (1.09). Kiedy jeszcze Bronisława obchodzi imieniny?

Bronisława jest osobą sumienną i pewną siebie. Cechuje ją wesołe i radosne usposobienie. Ma swoje cele, do których dąży. Jest towarzyska i otacza się wieloma bliskimi znajomymi. Przyjaciele cenią w niej życzliwość i energiczność. Umie słuchać innych i chętnie pomaga im z problemami. Służy dobrą radą i można jej zaufać. W pracy jest sumienna i wywiązuje się ze wszystkich powierzonych jej obowiązków. Dzieli się swoimi oryginalnymi pomysłami i świetnie pracuje jej się w zespole. Lubi wspierać innych i motywować ich do działania.

Niech Ci słonko ciepło gra,

niech Twój uśmiech długo trwa,

nie trać swej wesołej minki,

dziś są Twoje imieninki!

Niech ten radosny dzień.

Na zawsze Twe troski,

Odsunie w cień.

I niech się śmieje do Ciebie świat,

Blaskiem szczęścia i bardzo długich lat.

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

Żyj tak aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz.

Po swojemu. Spełniaj się.

Spokój i radość są słońcem,

które oświeca życie…

Zdrowia, szczęścia i pomyślności

oraz samych szczęśliwych dni

życzy…