Imieniny Czesława. Najbliższe wypadają 20.07. Wiersze na imieniny dla Czesława

Czesław jest mężczyzną życzliwym, towarzyskim i zawsze uśmiechniętym. Chociaż dla każdego ma dobre słowo i zawsze jest skory do pomocy, sam nie lubi opowiadać o swoich problemach. Nawet w najgorszych chwilach w życiu, mówi z uśmiechem i przekąsem. Własne problemy rozwiązuje w samotności. Nie brakuje mu przyjaciół. Czesław nie jest łamaczem kobiecych serc. Liczy się z uczuciami innych. To mężczyzna, dla którego związek oznacza przede wszystkim partnerstwo. Nie jest typem zdobywcy. Czesław jest bardzo szczery i zawsze można na nim polegać. Będzie oparciem dla swojej kobiety.

Życzenia na imieniny Czesława

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Czesławowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Samych szczęśliwych dni,

a czego tylko pragniesz by życie dało ci.

Jako, że nastał dzień Twych imienin,

życzę Ci drogowskazów na zakrętach życia

i pomyślnych wiatrów na oceanie wyzwań.

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w Twoim sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

W dniu imienin przyjmij proszę,

szczerych życzeń pełne kosze

W dobrym banku - sum bajecznych

dzieci zdrowych, ślicznych, grzecznych.

A urody - wciąż w rozkwicie…

Niech w miłości płynie życie!

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.