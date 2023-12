Irena Santor celebruje 89. urodziny! Dama polskiej piosenki wiele przeżyła. Mierzyła się ze śmiercią najbliższych i obelżywymi plotkami

Irena Santor to bezdyskusjnie wielka dama polskiej sceny muzycznej. Króluje na niej od 1951 r., kiedy to stawiała pierwsze kroki na scenie wraz z zespołem „Mazowsze”. To właśnie tam poznała swojego przyszłego męża, Stanisława Santora, skrzypka i koncertmistrza Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji, z którym na ślubnym kobiercu stanęła w 1958 roku.