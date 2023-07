Jak dziś wygląda Emmanuel Olisadebe? Nasz reprezentant przez lata mocno się zmienił! Poznajecie?

Reprezentacyjna kariera Emmanuela Olisadebe

Bez wątpienia 2000 rok szczególnie mocno zapadł w pamięci wielu kibiców piłkarskiej reprezentacji Polski. To właśnie wtedy w naszej kadrze narodowej zadebiutował pierwszy czarnoskóry piłkarz - Emmanuel Olisadebe. Urodzony w 1978 roku Nigeryjczyk trafił do Polski 3 lata wcześniej, zasilając szeregi warszawskiej Polonii. Dobre występy w stołecznej drużynie nie uszły uwadze obecnemu selekcjonerowi reprezentacji Polski Jerzemu Engelowi, który poważnie myślał o tym, aby wcielić napastnika do naszej drużyny narodowej. Dzięki decyzji ówczesnego prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, w 2000 roku Olisadebe otrzymał polskie obywatelstwo i nic nie stało na przeszkodzie, aby mógł już występować naszej reprezentacji.

Nigeryjczyk zagrał łącznie w 25 meczach reprezentacji Polski, strzelając 11 bramek. Napastnik był naszym najskuteczniejszym strzelcem w eliminacjach do Mundialu 2002. To m.in. dzięki niemu Polska po 16-letniej przerwie znowu mogła zagrać w Mistrzostwach Świata. Olisadebe był również autorem jednej z trzech bramek, jakie udało się wówczas zdobyć Polakom na Mundialu (wygrana 3:1 z USA). Jego kariera reprezentacyjna zakończyła się 2 lata później. Nigeryjczyk po raz ostatni wystąpił z orzełkiem na piersi 28 kwietnia 2004 w towarzyskim meczu z Irlandią. W 2013 roku Emmanuel Olisadebe oficjalnie zakończył swoją karierę sportową.