Jak dziś wygląda obsada „Dirty Dancing”? Patrick Swayze nie żyje, a co z resztą? Jennifer Grey, Cynthia Rhodes, Jerry Orbach i Kelly Bishop

Rok 1963. 17-letnia Frances Houseman (Jennifer Grey) wraz z rodzicami (Kelly Bishop, Jerry Orbach) i siostrą Lisą (Jane Brucker) jest na wakacjach w ekskluzywnym pensjonacie. Znudzona dziewczyna zwiedza cały ośrodek i zapuszcza się do części dla personelu. Tu jest świadkiem występu instruktorów tańca: Penny Johnson (Cynthia Rhodes) i Johnny'ego Castle (Patrick Swayze) przygotowujących się do konkursu tanecznego. Przystojny mężczyzna od razu wpada jej w oko, postanawia więc jakoś się do niego zbliżyć. Wkrótce okazuje się, że Penny po usunięciu ciąży nie może wystąpić w konkursie. Frances proponuje, że ją zastąpi, a ponieważ nie umie tańczyć, rozpoczyna intensywny trening pod okiem Johnny'ego. W trakcie nauki para zakochuje się w sobie, ale dla ojca Frances, szanowanego lekarza, tancerz nie jest dobrym kandydatem na zięcia - czytamy w opisie kultowej produkcji.