Jak zakończy się wątek bohatera granego przez Emiliana Kamińskiego w „M jak miłość”?

Co wydarzy się w nowym sezonie „M jak miłość”?

Emilian Kamiński zmarł 26 grudnia zeszłego roku. Jego ostatnią wolą było to, żeby po jego śmierci ani na chwilę nie przerywano pracy w jego ukochanym Teatrze Kamienica, którego był dyrektorem. Mimo że cała ekipa bardzo przeżyła odejście lubianego dyrektora, nikt nie zawiesił spektakli. Jednak w przypadku serialu „M jak miłość” produkcja musiała zakończyć wątek postaci przez niego granej. Widzowie długo czekali na informacje, co stanie się z Wojtkiem Marszałkiem w „M jak miłość”.

Tak zakończy się wątek grany przez Emiliana Kamińskiego w „M jak miłość”

Po tych wydarzeniach w „M jak miłość” Wojtek wyjechał do sanatorium, gdzie zabrał również swoją żonę Krystyną (Hanna Mikuć). To tam dojdzie do tragedii.

W odcinku w 1736. „M jak miłość” zapłakana Krysia zadzwoni do Marysi (Małgorzata Pieńkowska) i przekaże jej straszną wiadomość, że Wojtek nie żyje. Marszałek umrze nagle w sanatorium! Jak Magda dowie się o śmierci ojca? Tego dowiemy się w pierwszym odcinku „M jak miłość” po wakacjach.