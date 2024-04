Jan Englert ma 54-letniego syna. Tomasz Englert to skóra zdjęta z ojca!

Burzliwe życie uczuciowe Jana Englerta

Jan Englert to postać, której przedstawiać nie trzeba. Urodzony w 1943 roku aktor jest zdecydowanie jednym z najwybitniejszych polskich artystów, ale swoją karierę przypłacił zaniedbaniem rodziny. Jego syn po latach przyznaje, że rozumie ojca, bo nie da się mieć wszystkiego - musiał wybrać, albo rodzina, albo kariera. A do tego ktoś musiał zarobić na chleb...

Jan Englert i Barbara Sołtysik poznali się jeszcze na studiach. Szybko między nimi zaiskrzyło; ona młodziutka, nieśmiała, zgrabna, on akurat był opiekunem grupy na roku i to właśnie młodego Englerta kadra nauczycielska poprosiła, żeby ośmielił młodą studentkę. Ośmielił do tego stopnia, że na drugim roku studiów wzięli ślub! Nie było obrączek, a młodzi wszystko trzymali w tajemnicy. Władze uczelni o wszystkim dowiedziały się dopiero dwa lata później!