Jane Birkin była ikoną, która inspirowała pokolenia! Dziś to jej córka, Charlotte Gainsbourg wyznacza trendy

Prawdziwą sławę przyniosły jej filmy Larsa von Triera takie jak: „Antychryst” czy „Nimfomanka”. Podobnie jak matka nie boi się kontrowersji i łamania tabu, a role w filmach von Triera nie pozostawiają nikogo obojętnym. Również, niczym sławni rodzice wyznacza dziś trendy i uchodzi za ikonę mody. W wywiadzie dla coveteur opowiedziała o trudnej walce jaką ona i jej matka odbyły z akceptacją siebie. Jak przyznała, Jane Birkin długo nie tolerowała swojej chłopięcej figury, lecz potrafiła przekuć to w styl, który naśladowały miliony. Od małego jednak naznaczyła Charlotte podejściem do siebie, ciała i urody.

Just before I lost my father, I cut my hair short. She always wants me to cut my hair. Always. And she wants my children to cut their hair. For her, the perfect woman should have short hair and look like a boy. (Tuż przed utratą ojca ścięłam włosy na krótko. Ona zawsze chciała, bym ścięła włosy. Zawsze. I chciała, żeby moje dzieci ścięły włosy. Dla niej, idealna kobieta powinna mieć krótkie włosy i wyglądać jak chłopiec. - tłum.)