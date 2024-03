Janusz Korwin-Mikke ma żonę młodszą o 44 lata! Tak prezentuje się Dominika Korwin-Mikke!

Kim jest Janusz Korwin-Mikke?

W okresie PRL był aktywistą i został dwukrotnie uwięziony w latach 60. XX wieku za swoją działalność. Później zaangażował się w działalność wydawniczą i polityczną, w tym był członkiem Stronnictwa Demokratycznego do lat 80. Od początku III RP uczestniczył w 29 wyborach, w tym pięciokrotnie kandydował na stanowisko prezydenta RP w kolejnych wyborach od 1995 do 2015 roku. Zasiadał w Sejmie I i IX kadencji (1991–1993, 2019–2023) oraz w Parlamencie Europejskim VIII kadencji (2014–2018). Zakładał i przewodniczył: Unia Polityki Realnej (UPR; 1990–1997, 1999–2002), Wolność i Praworządność (WiP; 2009–2011), Kongres Nowej Prawicy (KNP; 2011–2015), oraz Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja (KORWiN; 2015–2022). W 2019 roku został jednym z liderów federacyjnej partii Konfederacja Wolność i Niepodległość.

Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan to para, której przedstawiać wam nie musimy. Piękna blondynka jest jedną z najpopularniejszych i najbardziej lubianych polskich aktorek, a jej mąż to prawdziwy…

Wszystkie małżeństwa Janusza Korwin-Mikkego

Pierwszą żoną Janusza Korwin-Mikkego była Ewa Miecznikowska. Para pobrała się w 1966 roku i doczekała dwóch synów - Ryszarda (ur. 1968) i Krzysztofa (ur. 1971). Niestety, to małżeństwo zakończyło się w 1973 roku.

Piotr Pręgowski to jeden z najpopularniejszych i najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów. Nie ma chyba w Polsce osoby, która nie kojarzyłaby twarzy Pręgowskiego, który w świadomości wielu widzów…

Kim jest Dominika Korwin-Mikke?

W 2016 roku Janusz Korwin-Mikke zawarł kolejny związek małżeński. Jego wybranką została młodsza o 44 lata Dominika Sibiga, która po ślubie przyjęła nazwisko męża - Dominika Korwin-Mikke. Do tej pory doczekali się dwójki dzieci.

Dominika Korwin-Mikke nie ukrywa, że jej mąż był wcześniej dla niej... idolem! Co więcej, nawet po narodzeniu drugiego dziecka mówiła do męża per pan!