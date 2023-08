Joanna Narożna zachwyca urodą! Kim jest druga żona Dawida Narożnego z Pięknych i Młodych?

Pierwsze małżeństwo Dawida Narożnego

„Niewiara” czy „Ona jest taka cudowna” to tytuły dawnych przebojów formacji Piękni i Młodzi, dzięki którym zespół założony przez Dawida Narożnego i jego ówczesną żonę Magdalenę Narożną wszedł do czołówki najpopularniejszych zespołów disco polo. Fani pokochali muzykę Pięknych i Młodych, dlatego, gdy Dawid i Magdalena Narożni ogłosili, że się rozwodzą, wszyscy byli w szoku i bali się, co się stanie z formacją. Byli małżonkowie uspokajali, zapewniając, że mimo rozwodu, zespół będzie dalej funkcjonować. Początkowo to się w jakiś sposób udawała, ale sielanka nie trwała długo - finalnie Magdalena Narożna wyrzuciła swojego była męża z zespołu i do dzisiaj oboje są w mocnym konflikcie, medialnie przerzucając się oskarżeniami. Początkowo Dawid Narożny próbował kontynuować karierę pod swoim imieniem i nazwiskiem, ale ostatecznie postanowił nagrywać i koncertować jako Piękni i Młodzi Dawid Narożny. W międzyczasie Dawid Narożny zaczął układać sobie życie na nowo. Poznał piękną Joannę.