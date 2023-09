Karolina Malinowska jest wielką miłością Oliviera Janiaka. Zakochani właśnie świętują 20. rocznicę ślubu!

Karolina Malinowska od 20 lat jest wielką miłością Oliviera Janiaka

Olivier Janiak i Karolina Malinowska już od 20 lat są jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim show-biznesie. Co ciekawe, zakochani postanowili wziąć ślub zaledwie po 3 miesiącach znajomości. Mimo to popularny prezenter i piękna modelka dali się poznać jako wyjątkowo zgrane małżeństwo. Konsekwentnie unikają skandali i afer ze swoim udziałem, a w mediach próżno szukać informacji o ich kłótniach czy kryzysach. Nie afiszują się również w mediach ze swoim związkiem. Jedynie co jakiś czas uchylają rąbka tajemnicy na swój temat.

Tak było chociażby 2 lata temu, kiedy to Karolina Malinowska z okazji 18. rocznicy ślubu podzieliła się na swoim Instagramie przepięknym kadrem z ceremonii, która odbyła się 20 września 2003 roku w urokliwej romańskiej kaplicy w Tumie.