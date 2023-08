„Komisarz Alex”. Ireneusz Czop uwielbia skomplikowane role! Taka jest i najnowsza: „Jednym słowem jestem dobry, a w dwóch - jestem niedobry” Redakcja Telemagazyn

Ireneusz Czop dał się poznać szerszej publiczności rolą w „Komisarzu Alexie”. To właśnie w tej produkcji zdobył uwielbienie widzów. Niedługo pojawi się w nowym serialu Polsatu „Krew”. Opowiedział co napędza go przy tworzeniu ról.