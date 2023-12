Krzysztof Rutkowski mieszka niczym król! Wydał na dom kupę forsy! Redakcja Telemagazyn

Krzysztof Rutkowski to prawdziwy gwiazdor! Mężczyzna wie, co to rozmach! Dom celebryty to bogactwo w czystej postaci! Zajrzeliśmy do domu Krzysztofa Rutkowskiego. Jego posiadłość ma aż ma 480 mkw. Sprawdźcie zdjęcia.