„Love Island. Wyspa miłości 8” odcinek 15. Ania wytknęła Albertowi brak matury! „Żenada. Szacun, że to mówisz przy kamerach”

„Love Island. Wyspa miłości 8” odcinek 15. - co się wydarzyło? ZOBACZ ZDJĘCIA! Drama goni dramę, a wspólna przyszłość kolejnych relacji stanęła pod znakiem zapytania. Po wydarzeniach w Kręgu Ognia Islanderzy mieli czas, żeby ochłonąć i w parach wszystko sobie wyjaśnić. Zamiast tego atmosfera w willi 8. edycji randkowego reality show zrobiła się nie do wytrzymania. Szczególnie między Karoliną i Bartkiem R. oraz Albertem i Anią. W „Love Island. Wyspa miłości” wciąż jest też aż sześcioro singli czujących, że pali im się grunt po nogami...

Wieczorny pocałunek Karoliny i Alberta rozgrzał nie tylko ich, ale atmosferę w całej grupie. - To było spowodowane moimi obawami co do Bartka. Nie wiem, co ma w głowie, czy jest ze mną szczery, czy nie - stwierdziła dziewczyna. Próby obrócenia wszystkiego w żart nie uspokoiły jej partnera. - Najpierw były pretensje do mnie o pocałunki, a teraz dzieją się takie rzeczy poza moimi oczami. To daje mi do myślenia... - przyznał Islander.

Bartek R. zaczął rozglądać się za alternatywą. - Jaqueline powiedziała, że jestem w jej typie - zagadnął... Wiktorię. - Musisz wiedzieć, czego chcesz: żeby patrzył bardziej w twoją stronę, czy nie - próbował wywierać presję. - Jestem w parze, ale jestem otwarta - przyznała w końcu dziewczyna. Czasami kobieta musi przypomnieć facetowi, kto powinien się bardziej starać w związku. - Nie wykazałeś się niczym wyjątkowym - Laura podsumowała dzień w wykonaniu Armina. - Chciałabym, żebyś bardziej pokazał mi, że ci zależy - dodała. - W jego mniemaniu to ja mam za nim latać. A to ja jestem tutaj księżniczką - oceniła sytuację.

- Jest taka opcja, że możemy spać razem na dworze - wypalił Bartek R. do wychodzącej spod prysznica Jaqueline. Śmiała propozycja i... strzał w dziesiątkę! Dziewczyna zgodziła się, ale na wspólne spędzenie dopiero kolejnej nocy. - Jestem spontaniczna - przyznała.

Bartek R. i Karolina na spokojnie podsumowali wydarzenia między nimi i zgodnie doszli do wniosku, że na Wyspie miłości nie ma dla nich przyszłości. - Ufam swoim przeczuciom. Chcę ci dać możliwość otwierania się - powiedziała dziewczyna. - Czyli oboje chcemy otwierać się na nowe relacje... - potwierdził chłopak. - W życiu prywatnym nie szukam takiej kobiety - dodał.

Singiel Bartek w krótkim czasie zdążył rozstać się z Karoliną, zaproponować Jaqueline wspólną noc i puścić kilka komplementów Wiktorii. - Czy jego intencje są szczerze? Wybierze mnie, później wróci do Karoliny, a ja co? - rozpracowała strategię chłopaka Wiktoria, która podzieliła się spostrzeżeniami z Adamem. Ten z kolei nie miał wątpliwości: - Koszykarz jest graczem na boisku, ale że tutaj - żartował. - Nie chcę mówić głośno, ale ja z Albertem nie mam o czym rozmawiać. Dla mnie zawsze ważne było, żeby facet miał jakieś wykształcenie i pociągał mnie intelektualnie. Żebyśmy byli na tym samym poziomie albo żeby był inteligentniejszy ode mnie - powiedziała Ania wprost w rozmowie z Rafałem. - On mnie pociąga tylko fizycznie. Przespałabym się z nim - dodała. - No ale spróbuj to kontrolować. To nas odróżnia od zwierząt, że potrafimy nad tym zapanować - wypalił wprost Islander.

Po szczerej męskiej rozmowie z Adamem Bartek R. wiedział, że nie ma co liczyć na relację z Wiktorią. Mógł więc całą uwagę poświęcić Jaqueline, która podobnie jak on nie ma pary. - Wyjaśniliśmy sobie wszystko z Karoliną i idziemy każdy w swoją stronę - zapewnił. - Ty jesteś najbardziej w moim typie - nawijał makaron na uszy. - Jestem ciekawa, ale dosyć ostrożna - stwierdziła Islanderka.

- Zaczęłam sobie rozkminiać naszą relację i widzę, że my nie mamy o czym rozmawiać - Ania brutalnie rozpoczęła rozmowę z Albertem. - Zraziło mnie to, że nie masz matury. Jesteśmy na innym poziomie intelektualnym - wypaliła. - Nie wstyd ci mówić takich rzeczy? Chcesz powiedzieć, że jestem głupszy niż ty? Ja nikomu bym czegoś takiego nie powiedział. Żenada. Szacun, że to mówisz przy kamerach - skwitował zdenerwowany Islander.

