„Love Island. Wyspa miłości 8” odcinek 13. Wróżby z klapka i tarota pomogą dokonać wyboru? Układ kart sugerował jedno!

- Zrobisz coś małego, a ona ci zrobi ze zdwojoną siłą i to jest trochę takie z zazdrości, że niby fajne, ale też to jest taka wiesz złośliwość i tego nie cierpię w związku – podsumował Bartek.

- Konflikt wziął się stąd, że on coś miesza, jest zdecydowany, zaczyna robić push and pull, push and pull.

- To przepraszam cię - powiedział. - To może zrobimy tak, że pokłócimy się później. Damy radę tak zrobić? – zaproponował Armin.

Weronika z Lori spędzały czas nad basenem. Werka zastanawiała się czy nowy Islander rzeczywiście jest jej pisany. Nawet pokusiły się dziewczyny o pewną wróżbę licząc, że jeśli klapek Werki dopłynie na drugą stronę basenu to wszystko w jej relacji będzie do przeskoczenia. To oznaczało, że będzie jej się układać z nowym Islanderem. Potem dziewczyny zaszyły się w kręgu i rozmowa o Arku dała początek zabawie, w której dziewczyny zaczęły porównywać mieszkańców wyspy do warzyw, uzasadniając ich podobieństwo.