Łukasz „Demon” Motyka nie żyje! Znany polski YouTuber miał 42 lata

Kim był Łukasz „Demon” Motyka?

Łukasz „Demon” Motyka był jedną z gwiazd Internetu i mediów społecznościowych. Na TikToku obserwowało go ponad 300 tysięcy osób! Mężczyzna znany był z testowania w sieci najostrzejszego jedzenia, co spowodowało, że Internauci go pokochali. Miał 42 lata.

O śmierci mężczyzny poinformował dziennikarz Michał Cichy, który jednocześnie przekazał informację, że „Demon” w 2024 roku miał zadebiutować w Fame MMA.